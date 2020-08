Autoridades da PM participaram nesta manhã de terça-feira (25) de uma solenidade dedicada a profissionais da segurança pública na câmara municipal de Itaporã -MS. Na Cerimônia foram homenageados no âmbito da Polícia Militar pelo brilhante serviço prestado no município de Itaporã o Comandante Geral da PMMS; Coronel Marcos Paulo Gimenz, o Diretor do DOF Tenente Coronel Wagner ferreira da Silva, o Comandante do 3º BPM Tenente Coronel Edson de Almeida Vicente e o Comandante do Pelotão da PM de Itaporã 1º Tenente Ronilton Robson Diniz Bezerra

Durante o discurso, o Comandante Geral da PMMS elogiou a estrutura da cidade e a importância do reconhecimento feito pela câmara municipal aos policiais militares, que guarnecem os 79 municípios do estado do MS e em especial a cidade de Itaporã. Aproveitando a data, o Coronel Marcos Paulo também parabenizou todos os militares presentes à solenidade pelo dia do soldado, comemorado nesse 25 de agosto.