Em entrevista concedida na manhã desta terça-feira (19), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) – presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, afirmou que a Casa de Leis está disponibilizando apoio logístico à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para auxiliar no transporte das vacinas até os pontos de vacinação, bem como até as casas de idosos acamados ou pessoas com dificuldades graves de locomoção. Carlão destacou que essa é a prioridade do momento e que toda sociedade precisa estar mobilizada na luta contra o Covid-19.

“Essa é a prioridade do mundo inteiro, o combate ao Coronavírus. Agora que já temos acesso às vacinas, aqui em Campo Grande a Câmara Municipal está engajada no sentido de ajudar nessa fase de imunização. Neste sentido estamos disponibilizando apoio logístico com carros e motoristas para fazer o transporte das vacinas até os idosos acamados e com graves problemas de locomoção”, afirmou.

Questionado sobre qual será o novo perfil da Câmara durante sua gestão, Carlão destacou que a principal mudança será “popularizar a Casa do Povo”. Para o presidente, é preciso facilitar o acesso da população à Câmara.

“Nossa intenção é mudar a cara da Casa, trazer o povo de volta à Câmara e levar também o Poder Legislativo aos bairros. É claro que vamos implementar as sessões comunitárias e itinerantes só quando a Pandemia estiver controlada, para garantirmos a saúde da população. Mas queremos atender desde o cidadão mais simples até as autoridades, da mesma forma, com a mesma facilidade de acesso. A Câmara precisa dessa participação popular para ser eficaz, porque o vereador é despachante do povo, um prestador de serviços”, disse.