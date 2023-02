A Câmara Municipal de Campo Grande empossou, na manhã desta quarta-feira (01), Luiza Ribeiro e Ademir Santana como vereadores, assumindo as vagas deixadas por Camila Jara e João César Mattogrosso, respectivamente. A solenidade foi realizada no Plenário Edroim Reverdito, na sede da Casa de Leis.

“Temos que dar condições para os vereadores fazerem um mandato eficaz. A Câmara vai ficar sempre aberta para a sociedade. Desejo sucesso aos vereadores, temos um compromisso com Campo Grande. A prefeita terá nosso apoio e respeito por tudo que for preciso por Campo Grande”, disse o presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

Primeira suplente do PT, Luiza volta à Câmara após sete anos, já que ocupou o cargo entre 2013 e 2016. Nas eleições de 2020, ela obteve 2.030 votos. Ela adianta que seu mandato será plural, voltado às pautas relacionadas às mulheres e outros problemas que atingem a Capital.

“Estou aqui para representar as mulheres, mas temos preocupações que tocam as mulheres e toda a sociedade, como o transporte coletivo. Há uma crise no transporte de Campo Grande, que não atende quem mais precisa. Há um modelo que precisa ser discutido, que é o Sistema Único de mobilidade. As nossas preocupações são de representar os interesses das mulheres, mas também representar as questões que são relevantes e que tocam homens e mulheres na cidade”, afirmou.

Já Ademir Santana atuou como vereador entre 2017 e 2020. Nas últimas eleições, obteve 4.118 votos. Também ocupou o cargo entre maio de 2021 e abril de 2022, quando João César Mattogrosso foi titular da Secic (Secretaria Estadual de Cultura e Cidadania). Agora, garante que vai retomar uma série de projetos que já foram discutidos na Casa.

“As expectativas são as melhores possíveis, e as prioridades são tentar ajudar a prefeita a resolver os problemas da Capital, que são muitos. Estamos aqui para isso. Queremos criar o abrigo de cães e gatos, comunitário municipal, e o grande foco do meu mandato que é o Hospital Municipal, além de ampliar a UpaVet em parceria com o Governo do Estado”, garantiu.

Trabalhos em plenário – A Casa realiza, nesta quinta-feira (02), a Sessão Solene Inaugural da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. A prefeita Adriane Lopes irá apresentar aos vereadores a atual situação do município, como prevê o Art. 16 do Regimento Interno da Casa.

Os vereadores abrem os trabalhos de 2023 a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis. Não haverá votação de projetos.