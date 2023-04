Câmara Municipal sanciona lei que institui Dia do CAC em Campo Grande

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão (PSB), sancionou a Lei n. 7.037, de 24 de abril de 2023, instituindo o Dia do CAC – Caçador, Atirador e Colecionador no município. A lei foi publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quinta-feira (27).

Com a lei, fica instituído o dia do CAC, a ser comemorado, anualmente, no dia 23 de outubro. O dia instituído no caput deste artigo passará a constar no Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande – MS.

Na semana da data, a lei autoriza ainda a realização de eventos públicos municipais, para a divulgação e esclarecimento das atividades desempenhadas pelos CAC’s, bem como as leis que os regulamentam.

As despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

A proposta foi apresentada pelo vereador Tiago Vargas (PSD) há um ano e não havia sido sancionada ainda pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota).