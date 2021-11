Na próxima quarta-feira (1°), a Câmara Municipal realiza Audiência Pública em comemoração do dia mundial de combate ao HIV. O encontro acontece às 9:00h (nove horas), no Plenário Oliva Enciso. Qualquer cidadão pode participar presencialmente ou acompanhar os trabalhos pelo Youtube e Facebook oficiais da Casa de Leis.

A iniciativa é da Comissão Permanente de Políticas e Direitos das Mulheres, de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara Municipal, presidida pela vereadora Camila Jara. Além dela fazem parte da Comissão os vereadores Junior Coringa (vice-presidente), Valdir Gomes (membro), Clodoilson Pires (membro) e Ademir Santana (membro). Com o tema “Panorama do HIV, Aids no Município de Campo Grande”, o debate deve levar em consideração a taxa de transmissão os cuidados adotas pela rede de atenção a saúde pública e deliberações a respeito de possíveis campanhas de combate e prevenção.