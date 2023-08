Câmara retoma sessão após luto e vereadores votam seis projetos em Campo Grande

A Câmara de Vereadores de Campo Grande retomará as sessões nesta quinta-feira (24) após decretar luto por Antônio Ferreira Bandeira, pai da prefeita Adriane Lopes (PP).

O presidente da Casa, vereador Carlão Borges (PSB), confirmou ao O Contribuinte que a pauta da sessão da terça-feira (22) foi mantida. Assim, vereadores votarão seis projetos de lei.

Entre os projetos que serão analisados, está o PL do vereador André Luis (Rede), que veta a promoção de cargos legislativos às pessoas condenadas por maus-tratos aos animais.

Em única discussão e votação, os vereadores analisam o PL que institui a homenagem à Empresa e/ou Instituição Amiga dos Autistas e com TDAH. As instituições homenageadas deverão fazer ações e projetos para promoção e defesa dos direitos dessas pessoas na cidade de Campo Grande.

Em segunda discussão, os parlamentares votam o PL 10.960/23, que institui o Dia Municipal do Profissional de Relações Públicas, a ser celebrado no dia 2 de dezembro.

Ainda em segunda discussão, será votado o PL 10.883/23, proposta do vereador William Maksoud (PTB), que declara de Utilidade Pública a Associação Paridade de Verdade com sede e foro no Município de Campo Grande.

Os vereadores analisam também o PL que dispõe sobre a criação do Noaas (Núcleo de Orientação, Acolhimento e Acompanhamento do Servidor) da Câmara Municipal de Campo Grande. O Núcleo abrangerá ações preventivas, voltadas à saúde física e mental dos servidores e da qualidade do ambiente laboral.

Por fim, os parlamentares votam o PL 11.012/23, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o “Dia do Agente Patrimonial”. A proposta do Vereador Coringa (PSD) prevê comemoração anual em 1 de novembro.