Câmara tem primeiro projeto para anistiar Deltan Dallagnol

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), entregou, ontem (18), duas novas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) móveis ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e anunciou a aquisição de outras oito ambulâncias para o município que serão entregues à Secretaria Municipal de Saúde até o início de julho.

“Talvez as pessoas não saibam disso, mas, a obrigatoriedade de trocar dessas ambulâncias é da União, porém, infelizmente, isso não acontece há seis anos. Os veículos disponíveis foram muito utilizados neste tempo, principalmente durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Agora fazemos esse esforço para que o Samu continue atendendo com mais qualidade a população de Dourados”, ressaltou.

Os veículos, 0 km, são da marca Mercedes Benz, modelo Sprinter e estão prontos para atendimento, sendo que o custo unitário foi de R$ 570 mil, somando investimento de R$ 1,14 milhão com recursos próprios do município.

Em relação às novas ambulâncias que serão adquiridas para a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, Alan Guedes explicou que a ordem de compra foi assinada no fim de março, com previsão de entrega de 90 dias, portanto, os veículos devem ser entregues no fim de junho.

O investimento total para a compra das ambulâncias passa dos R$ 2,2 milhões e é composto por emendas parlamentares da bancada federal do estado no Congresso Nacional e por contrapartida do município de quase R$ 940 mil.

Da senadora Soraya Thronicke são R$ 249.321,00, enquanto dos deputados federais Beto Pereira e Dr. Luiz Ovando são R$ 276.434,49 e R$ 249.321,00, respectivamente. Além disso, a ex-deputada federal e agora superintendente de desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto, destinou mais R$ 498.642,00.

“Essa parceria com a Bancada Federal é fundamental para buscarmos melhorar o atendimento da população. Dourados agradece à ex-deputada federal Rose, aos deputados Beto Pereira, Dr. Ovando e a senadora Soraya. Então, em curto espaço de tempo, vamos entregar à Saúde de Dourados dez novas ambulâncias. Há muito tempo os distritos não viam ambulâncias novas e vão receber agora”, afirmou o prefeito.

Ambulâncias Tipo C

Segundo o secretário municipal de Saúde de Dourados, Waldno Lucena, as novas ambulâncias são do tipo C, completas para o atendimento e deslocamento de emergência.

“Ambulâncias do tipo C são aquelas que foram adaptadas para transportar pacientes com condições agudas de risco de vida e são frequentemente usadas como um tipo de veículo de resposta a emergências e também são usados como um veículo para transportar pacientes do local da lesão para hospitais com recursos de tratamento de emergência altamente especializados, como centros de trauma”, explicou.

O secretário aponta ainda que, segundo o planejamento da Pasta, além dos dois veículos direcionados ao Samu, quatro serão distribuídas nos distritos e as duas restantes serão utilizadas no transporte sanitário.

“As ambulâncias hoje utilizadas pelo Samu serão revisadas e também ficarão à disposição da população”, concluiu.

A enfermeira Edjane Lima, representando o Samu, disse que as novas ambulâncias, não só proporcionam melhor atendimento à população, como oferecem maior segurança às equipes de atendimento.

“Essa é uma demonstração de cuidado com a nossa equipe e com a população de Dourados. Pela dedicação na compra, pelos detalhes que fazem total diferença na hora do atendimento. Esse material vai ser muito bem utilizado por essa equipe e só temos a agradecer a Prefeitura de Dourados por terem tomado a frente e assumirem uma responsabilidade que é do Governo Federal. Estou no Samu há mais de 12 anos e essa é a Gestão que mais tem colaborado com o nosso setor”, afirmou.

