A Câmara Municipal de Campo Grande retoma, a partir de segunda-feira, dia 6 de junho, a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção facial nas dependências do prédio da Casa de Leis, como forma de prevenção à Covid-19. O ato da Mesa Diretora estabelecendo essa medida foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário do Legislativo.

A exigência vale para vereadores, servidores, estagiários, terceirizados e público em geral. Desde o início da pandemia, a Câmara Municipal vem adotando medidas preventivas para evitar o avanço da doença, mantendo sempre os trabalhos realizados. Temporariamente, foram realizadas sessões de forma remota e sem a presença do público, com a transmissão on-line pelas redes sociais.

Diante de mais casos de Covid-19 notificados, o uso da máscara volta a ser exigido. A Casa de Leis, porém, permanece aberta ao público para sessões e Audiências, que continuam no formato presencial.

Quem preferir, no entanto, pode acompanhar os trabalhos que sempre são transmitidos pelas redes sociais da Casa de Leis, no Facebook e canal do Youtube.