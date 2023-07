Camila confirma intenção de disputar na Capital e Zeca diz confiar no próprio taco

A deputada federal Camila Jara (PT) confirmou intenção de disputar a Prefeitura de Campo Grande. Após negar por diversas vezes, a deputada falou sobre a possibilidade em nota divulgada pela assessoria.

“Precisamos construir uma candidatura que traga esperança para as pessoas de Campo Grande. E além disso, devemos trabalhar por um projeto político coletivo com propostas que possam impactar a vida do nosso povo e levar nossa cidade no mapa do futuro. Seja com meu nome, seja com o nome do nosso tão inspirador Zeca do PT – que além de companheiro, me viu crescer e tenho como um grande amigo. O Partido dos Trabalhadores vai debater o assunto, passar por eleições internas, e tenho certeza que o melhor nome será escolhido”, declarou.

O desejo de Camila Jara foi externado pelo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mato Grosso do Sul, Vladimir Ferreira. Ele revelou que a deputada lhe informou a disposição de disputar e passaria a ser avaliada pelo partido. “Acredito que iremos construir a unidade em torno de um nome”, assegurou.

Zeca do PT

Procurado pela reportagem, o deputado Zeca do PT disse que mantém o nome à disposição do partido como pré-candidato e desconsiderou a possibilidade de recuar após anúncio de Camila.

“Sou pré-candidato e lá na frente vamos ver. Sem problema nenhum ter duas ou até três pré-candidaturas, lá na frente a gente vê. É até bom. O partido define qual o melhor candidato. Tenho confiança no meu taco, no meu potencial, na minha experiência. Agora, me submeto a vontade do partido, evidentemente”, declarou.

