Camila Jara revela desejo de disputar prefeitura e PT pode ter embate de gerações

Após negar, por diversas vezes, o interesse de se candidatar na eleição do próximo ano, a deputada federal Camila Jara (PT) parece ter mudado de ideia. Ela confidenciou ao presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mato Grosso do Sul, Vladimir Ferreira, que pode concorrer no ano que vem.

Vladimir explica que Camila vai iniciar um processo de escuta sobre candidatura em Campo Grande e comunicou, informalmente, para ele, que pode entrar na briga pela prefeitura da Capital no próximo ano.

Caso Camila leve adiante o plano de pré-candidatura, o partido passa a ter três interessados na disputa: Zeca do PT, Camila Jara e Giselle Marques. Zeca tem como ponto a favor a experiência de dois mandatos como governador, deputado federal, vereador e deputado estadual. Camila surgiu recentemente como renovação no partido, eleita vereadora e agora deputada federal. Giselle apareceu no ano passado, como pré-candidata do PT ao Governo do Estado.

O presidente estadual do PT acredita que a definição sobre o nome do partido para concorrer na Capital saia até outubro, tendo a pesquisa como um dos itens para definir quem será o escolhido.

“Pesquisa e um processo de construção de unidade política no PT, na federação e com outras forças do nosso campo”, afirmou. Indagado sobre este confronto de gerações, Vladimir disse que acredita em um consenso. “Acredito que iremos construir a unidade em torno de um nome”, assegurou.

Zeca está animado com a candidatura e já conversou com outros partidos para construir uma aliança já pensando na eleição do próximo ano. Ele espera que o candidato surja de uma união entre ele, Rose Modesto (União) e Lucas de Lima (PDT). Neste acordo proposto, o melhor na pesquisa seria o candidato do grupo.

