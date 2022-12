Caminhão carregado com 29 toneladas de carne pega fogo na MS-306, próximo a Chapadão do Sul. De acordo com informações o motorista (41) disse que seguia com o caminhão e o cavalo acoplado, quando próximo ao km 156 acendeu a luz do ABS no painel. Após isso, o veículo travou os pneus. Ele desceu e viu que as rodas traseiras do cavalo estavam em chamas, e não conseguiu apagar. Ele acionou a equipe de resgate da concessionária responsável, que compareceu ao local junto ao Corpo de Bombeiros.