Entre os dias 26 e 28 de julho, a Unidade Móvel Educacional Nossa Energia, da Energisa, vai estar no Bairro Aero Rancho para realizar diversas atividades com os moradores da região. O projeto, que já passou por vários bairros da Capital, vai alertar sobre consumo consciente, substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, e terá distribuição de gibi para o público infantil e adulto, além de levar dicas de segurança para a população.

O veículo, que dispõe de uma estrutura interativa e digital, busca conscientizar e contribuir para a preservação do meio ambiente, oferecendo uma experiência de aprendizado para a comunidade. O engenheiro especialista de Eficiência Energética da Energisa, Emerson Rivelino Nantes, explica que as informações são intensificadas nos bairros para que sejam compartilhadas com crianças, jovens e adultos.

Emerson observa que “tanto o excesso de aparelhos ligados no período de altas temperaturas, quanto o uso indiscriminado no inverno, impactam diretamente no orçamento das famílias”. A concessionária também oferece serviços de negociação de dívidas e cadastro na tarifa social.

Tarifa social

Com mais de 200 mil clientes cadastrados na tarifa social de energia elétrica, o benefício ainda pode alcançar mais famílias em Mato Grosso do Sul com o cadastro automático. O programa concede desconto de até 65% na tarifa de energia dependendo do consumo do imóvel.

A Energisa, mensalmente, cruza os dados do sistema do CadÚnico com a sua base de clientes e faz o cadastro automático.

A empresa alerta que, por isso, é importante que pessoas que preencham os requisitos façam e mantenham o cadastro no CadÚnico atualizado junto ao CRAS da Prefeitura. Quando o titular da fatura é diferente do membro da família que tem o NIS é necessário ir à Energisa.

Podem receber o benefício famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa e famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento – nesse caso com renda mensal de até três salários-mínimos.

Também têm direito as famílias indígenas, quilombolas ou com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada. O interessado pode ter mais detalhes do programa no endereço www.energisajuntos.com.br .

Programação para família

Neste sábado (30), o Nossa Energia vai proporcionar diversas atividades de lazer para toda família, com pipoca, algodão doce e brinquedos para as crianças no Bairro Aero Rancho. Às 16h, será apresentada uma peça de teatro com sorteio de cinco geladeiras. A ação termina após a exibição do filme Rio que começa às 19h.

A Unidade Móvel Educacional “Nossa Energia” é um dos projetos que integra o programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Serviço

O quê? Unidade Móvel Nossa Energia leva conhecimento e cadastro da Tarifa Social no Aero Rancho

Quando? 26, 27, 28 e 30 de julho.

Onde? Estácio de Sá – Polo Aero Rancho, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, 565, Conjunto Aero Rancho.

Horas? 8h ás 11h e 13h ás 17h