Caminhão de telha é flagrado com maconha na BR-060

Caminhoneiro é preso com 2.428 Kg de maconha na BR-060 em Sidrolândia. Os policiais rodoviários abordaram um caminhão Mercedez/Benz, carregado com telhas. Sendo solicitado ao motorista seguisse até a Unidade Operacional da PRF para uma vistoria. Neste momento o motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, através da vegetação próxima. Buscas foram realizadas no local, porém ele não foi localizado.

Os PRFs seguiram com o caminhão até a UOP, onde descobriram que entre as telhas estavam vários tabletes de maconha. O veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Sidrolândia.