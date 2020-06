MIRANDA-MS (Correspondente) – PMA realizava um trabalho conjunto com Policiais Militares e apreenderam ontem (18) um caminhão Ford F600, com uma carga de madeira e uma motosserra ilegais. O veículo deslocava-se da cidade de Miranda para a área rural, com 36 pranchas de madeira sem o Documento de Origem Florestal (DOF).

O infrator informou que a madeira seria para a construção de uma ponte na área rural do município. A madeira e o veículo foram apreendidos. No caminhão também foi encontrada uma motosserra sem a Licença de Porte e Uso (LPU), fato que não se caracteriza como crime, mas é infração administrativa e, que por isso, foi apreendida. Os Policiais Militares Ambientais autuaram administrativamente o motorsita e proprietário da carga (53) aplicando-lhe multa de R$ 1.432,00. Ele também responderá por crime ambiental. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.