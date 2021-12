Um caminhão ficou pendurado em viaduto nesta manhã de quinta-feira (2) após acidente na Via Dutra em Cachoeira Paulista (SP). A cabine do veículo ficou pendurado cerca de 8 metros de altura presa somete por alguns cabos ligados à carga do caminhão. O motorista do caminhão saiu ileso, com a ajuda de um bombeiros. Após o resgate ele disse que “nasceu de novo após ser salvo do acidente”. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu depois que um veículo que transportava uma caixa d’água derrubou a carga na pista. Na tentativa de evitar a colisão com o objeto, três caminhões se envolveram em um engavetamento. O motorista do veículo que derrubou a caixa d’água na pista fugiu do local após perceber o acidente.