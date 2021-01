Policiais do DOF apreenderam nesta terça-feira (5), na zona rural de Maracaju – 160 km da capital, uma carga milionária de agrotóxico de origem estrangeira, que foi avaliada em R$ 6,7 milhões. Os produtos fabricados na China estavam em um caminhão F-4000, e conforme o DOF, pesaram cerca de 3.500 quilos. A apreensão aconteceu quando os policiais faziam patrulhamento na zona rural do município, decorrente da Operação Hórus. O motorista do caminhão ao ver as viaturas policiais abandonou a carga, fugindo em meio ao matagal. Os policiais fizeram buscas para tentar encontrar o suspeito, mas não foi localizado. O material apreendido foi encaminhado para a receita federal de Ponta Porã.