Um caminhão sem freio foi parar no córrego do Itanhangá em Campo Grande. Segundo o caminhoneiro era realizava podas de árvores no inicio da rua. Num determinado momento foi manobrar o veículo par estacionar. No entanto, o veículo ficou sem freio e começou a descer a rua. Para evitar acidentes, o motorista jogou o veículo contra o guard rail e caiu no córrego. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi socorrida sem ferimentos graves.

Foto: Nathalia Alcantara/Midiamax