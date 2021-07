O motorista de caminhão preso no último domingo (11), após tentar matar desafeto nas Moreninhas, passará por audiência de custódia nesta terça-feira (13). Em depoimento, o autor disse que cometeu o crime depois de que o filho de 18 anos foi ferido a garrafadas no pescoço e quase morreu. O autor relatou que estava passeando de carro pelas ruas do bairro Moreninhas, quando o desafeto fez gestos para ele e menção de estar armado, sendo aí que pegou a pistola que estava em seu veículo e fez dois disparos, mas não sabia que havia atingido a vítima que acabou ferida nas nádegas. Ainda segundo o autor, o desafeto já havia feito ameaças dizendo que estava ligando para presidiários. A pistola apreendida com ele disse ter comprado há 6 anos de um tio para sua segurança.