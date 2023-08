Caminhoneiro alucinado faz strike, invade Exército e trava a Av. Duque de Caxias

Na manhã desta quarta-feira (17), um caminhão desgovernado, dirigido por um motorista alucinado sob efeito de drogas, fez um “strike” em carros na Avenida Duque de Caxias e parou quebrando muro da área militar.

Segundo informações da polícia, o homem trafegava na Duque de Caxias, sentido bairro centro, de maneira desgovernada, batendo em vários veículos. Alguns conseguiram desviar, outros não. Veja o vídeo:

Pelo menos quatro veículos foram atingidos. A reportagem apurou a presença de veículos batidos no Nova Campo Grande, na frente do aeroporto, na frente do Assaí. Além disso, ficaram vários destroços no cruzamento entre a Lúdio Coelho e a Duque de Caxias.

O motorista só conseguiu parar o caminhão quando chegou na altura dos quartéis do exército, momento em que ele invadiu o quartel do exército e quebrou o muro/grade com a

força da carreta.

Ainda de acordo com os policiais, foi identificada uma medicação carregada pelo motorista, a qual costuma ser utilizada para ficar acordado.

Sobretudo, a polícia destaca que o homem estava muito alucinado e muito agitado. O veículo é uma carreta Librelato, de placas Braço do Norte (SC).

Os policiais o prenderam e ele foi conduzido para a delegacia. Ainda não foi divulgada a identidade dele e nem a idade.

Até o momento, já foram mobilizadas 5 viaturas da Polícia Militar, 3 do Exército e uma da Polícia Civil. O corpo de bombeiros foi acionado também.

A polícia informou que as vítimas sofreram ferimentos leves.

Saiba mais

Após o ocorrido, as próximas diligências envolvem a investigação de envolvimento com drogas ilícitas.

Os cães farejadores já foram mobilizados para a possibilidade de identificar carga criminosa.

@@NOTICIAS_RELACIONADAS@@

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO