Motorista sofre mal súbito e bateu em um Ford Fiesta na Cônsul Assaf Trad em Campo Grande. O caminhão caçamba danificou a parte lateral esquerda do veículo. Os pneus do lado direito estouraram com o acidente. O motorista do carro nada sofreu e conseguiu deixar o automóvel sem ferimentos. Mas o caminhoneiro de 61 anos foi encaminhado pelo SAMU a UPA do Coronel Antonino.