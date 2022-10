Um Caminhoneiro foi parar na Delegacia de Polícia após colidir e quebrar semáforo em Aquidauana. O motorista relatou que seguia pela rua Cândido Mariano, no sentido centro/bairro e ao fazer a conversão atingiu o ferro de sustentação do semáforo devido à altura do veículo. O motorista seguiu viagem sendo abordado em Anastácio. Ele disse que não parou devido ao horário de pico. Mas a intensão era encontrar um lugar e acionar as autoridades competentes. Ele foi levado para a delegacia e, no local, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento vencido.