O Caminhoneiro de MS Wendel Manzato de Oliveira, de 22 anos, morreu num grave acidente na SC-283 na região de Planalto Alegre, em Santa Catarina. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente. Ele perdeu o controle do caminhão após passar por uma curva tombando o caminhão e atingindo uma Saveiro e um Fiat Fiorino. Wendel morreu no local. Os bombeiros usaram um desencarcerador para remover o corpo da vítima e resgatar dois sobreviventes. Wendel era natural de Rio Brilhante, mas havia se mudado para Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul.