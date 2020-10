MUNDO NOVO-MS (Correspondente) – Um caminhão Iveco Stralis HD carregado com 55 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido na BR-163 no sábado (24) em virtude da Operação Hórus. Os militares abordaram dois ocupantes do caminhão que seguiam por uma estrada vicinal, que dá acesso à rodovia. Imediatamente os dois homens confessaram o transporte de contrabando de cigarros. Disseram que a carga seria entregue em Itaquiraí/MS.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Mundo Novo. Os dois homens foram entregues na Delegacia da polícia Federal em Naviraí, onde permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

DOF

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.