PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.525 Kg de maconha, na noite desta quarta-feira (5). Os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão Volvo/NL-10. O caminhoneiro levantou suspeitas durante a fiscalização. No reboque do caminhão, a equipe encontrou grande quantidade de maconha escondida dentro de uma caixa de madeira. Ele declarou que não sabia da existência da droga. Disse também ter deixado o caminhão na divisa com o Paraguai e após carregado deveria viajar até Araçariguama (SP), recebendo R$ 2.800,00 no início e mais R$ 3.000,00 no fim da viagem. Após análise dos sinais de identificação do reboque, os policiais também descobriram sinais de adulteração. O preso, a maconha e o caminhão foram encaminhados para a Polícia Federal do Município.