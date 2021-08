MUNDO NOVO-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira (10) 276 Kg de cloridrato de cocaína na BR-163. Os policiais em fiscalização abordaram um caminhão Scania/T112. O caminhoneiro apresentou a nota fiscal da carga. Mas os policiais desconfiaram do motorista. E ao chegar o rebote encontraram indícios de adulteração. O caminhão foi levado à Delegacia da Receita Federal no município onde ao passar por um scanner foi descoberto um compartimento oculto sob a carga de grãos. Após descarregarem a soja, a equipe encontrou os tabletes de cloridrato de cocaína. O motorista não deu detalhes da origem ou destino da cocaína. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Naviraí (MS), junto com a droga e a carreta.