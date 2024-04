Caminhoneiro é preso carregado com 6 toneladas de maconha em Cascavel/PR. Os policiais realizavam patrulhamento em Capitão Leônidas Marques/PR, quando a equipe abordou um caminhão. Durante as buscas, verificou-se que o caminhão estava “recheado” de drogas. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas e encaminhado para Polícia Federal do Paraná e depois ao presídio.