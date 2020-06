PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Caminhoneiro (50) foi preso hoje (25) no Km 68 da BR-463 com 8 toneladas de maconha escondidos em meio a uma carga de milho. O caminhão VW/25.370 atrelado a um semirreboque, ambos com placas de Cáceres/MT levavam escondido a grande quantidade de drogas. Ele disse que receberia pelo serviço ilícito R$ 5 mil. O preso, os veículos e o ilícito foram encaminhados para a Polícia Federal do município. O entorpecente foi avaliado em aproximadamente R$ 6,4 milhões.