DOURADOS-MS (Correspondente) – Policiais Civis apreenderam na quinta-feira (23) na BR-163 825kg de drogas em meio a estruturas metálicas em caminhão. O entorpecente seria encaminhado a Araraquara/SP. Questionado, o motorista disse ser o proprietário do caminhão e que seria a primeira vez que havia vindo buscar uma carga no Município. Ao chegar na cidade para carregar as estruturas metálicas, um desconhecido teria abordado o motorista e oferecido R$ 10.000,00 para ele transportar a droga até a cidade de Três Lagoas (MS). Ele foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, sendo realizada a apreensão do caminhão, avaliado em cerca de R$ 200,000,00.