PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – PRF apreende 9 toneladas de maconha em carga de milho. Um caminhão Scania T112, de placas de Rebouças/PR, acoplado a um semi-reboque foi parado. Ao caminhoneiro (50) foi solicitado a retirada da lona para a fiscalização da carga, momento em que foi localizada grande quantidade de maconha oculta em meio a carga de milho. Indagado, ele disse que foi a Ponta Porã/MS de ônibus, ficando hospedado em um hotel, e que recebeu a oferta de R$15.000,00 pelo transporte da droga até São Paulo/SP, onde receberia uma ligação para a entrega do caminhão, não sabendo declinar nomes de outras pessoas envolvidas. Por esse motivo o motorista, juntamente com o caminhão, foi encaminhado para a Polícia Federal do Município. A carga ilícita é avaliada em mais de 7 milhões de reais.