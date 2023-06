Caminhoneiro é preso com carga milionária de pneus ilegais na MS-386 em Ponta Porã. Os policiais abordaram uma carreta IVECO/STRALIS 570 cinza e o motorista de 34 anos foi preso com contrabando de pneus.

Questionado ele contou que foi contratado por um desconhecido, para pegar a carga em Pedro Juan Caballero e levá-la até Campo Grande. Disse, ainda, que contava com um batetor a sua frente numa SW4 preta repassando as informações sobre o policiamento na via.

Pelo transporte, o motorista receberia R$ 25 mil. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã.