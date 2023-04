Caminhoneiro é preso com 420 Kg de cocaína escondidos no interior do caminhão-tanque na Rodovia Regis Bittencourt, altura do pedágio de São Lourenço da Serra em SP. O caminhão com placas de MS levaria a droga até o Porto de Santos e depois seguiria ao exterior. O motorista da carreta foi preso e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.