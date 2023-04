Caminhoneiro é preso com 485 Kg de cocaína escondidos dentro de um caminhão carregado com óleo de soja em Bataguassu. Os policiais abordaram o caminhão Iveco Stralis. E após fiscalização no veículo os agentes encontram 15 caixas contendo cocaína. O homem negou saber da existência da droga e disse ter carregado o veículo com óleo de soja em Primavera do Leste (MT) e iria para São Paulo (SP). O motorista foi encaminhado para a Polícia Civil local, juntamente com a droga e veículo.