Caminhoneiro é preso com cocaína escondida em tanque de combustível

Caminhoneiro é preso com 460 Kg de cocaína em Guia Lopes da Laguna. Os policiais abordaram um caminhão M.Benz/ L. e desconfiaram do motorista que disse estar transportando gasolina. Foi solicitado o apoio do cão farejador K9 Ava, que indicou a presença de drogas escondidas no tanque do caminhão. Do compartimento, os policiais retiraram os tabletes de cloridrato de cocaína.

Questionado, ele disse ter recebido o ilícito em Jardim e deveria entregá-lo em Campo Grande pelo transporte receberia R$ 15.000,00. O preso, a cocaína e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Jardim.