RIO BRILHANTE-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de terça-feira (18) um caminhoneiro com contrabando de cigarros e diversos eletrônicos na BR-163. Os maços de cigarro totalizaram em 3.900 unidades. Os eletrônicos foram encontrados no compartimento de carga do veículo M.Benz Atego, de uma transportadora. O motorista não possuía nenhuma documentação fiscal dos produtos. Entre os equipamentos, foram apreendidos 66 receptores de tv, mais de 40 telefones e 10 roteadores. As Declarações de Transporte que o motorista apresentou não correspondiam aos itens encontrados. Ele disse que buscou os produtos em Naviraí (MS) e os levaria até Campo Grande (MS). Veículo e motoristas foram encaminhados até a Polícia Federal em Dourados (MS).