SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Caminhoneiro (32) é preso com 278,6 Kg de maconha escondidas nos pneus do caminhão M. Benz/L 1313, placas de Ribeirão Preto/SP. O veículo foi encaminhado para a retirada da droga. O envolvido confessou ter sido contratado por uma pessoa desconhecida na cidade de Antônio João/MS, tendo entregue o caminhão para uma terceira pessoa que o levou até Ponta Porã/MS, devolvendo o automóvel já preparado com o entorpecente oculto. No destino final em Bebedouro/SP, disse que receberia a quantia de R$ 4.000,00. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil do Município.