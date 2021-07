PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Carreta que seguia para São Paulo com mais de 3 toneladas de maconha foi apreendida na manhã desta sexta-feira (9) pelo DOF durante a Operação Hórus. A ação ocorreu durante um bloqueio policial na MS-164, área rural do município de Ponta Porã. Os militares deram a ordem de parada ao caminhoneiro, um homem de 40 anos de idade, que deu respostas desencontradas sobre sua passagem pela região. Durante a vistoria no semirreboque, os policiais localizaram a droga. O motorista disse que foi contratado para pegar o entorpecente em Ponta Porã e entregá-lo na cidade de Presidente Prudente. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.