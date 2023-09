Caminhoneiro bêbado é preso na BR-267 em Bataguassu. Motoristas informaram aos policiais que um motorista vinha dirigindo de forma perigosa na via. Ao ser parado foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou presença de 0.97 mg/l de álcool no ar expelido. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil.