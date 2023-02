Caminhoneiro é preso por transporte ilegal de agrotóxicos na MS-178 em Bonito. A PMA se deparou com um caminhão Mercedes Benz parado na pista de rolamento num local próximo a uma curva colocando em risco a segurança dos motoristas. A equipe foi ao veículo, onde estava o motorista, um jovem de 23 anos, e verificou que o veículo esta quebrado e transportava ilegalmente vários galões plásticos contendo 476 litros de agrotóxicos.

O material pertencia ao proprietário de uma fazenda de Jardim, para onde seguia e não havia nota fiscal dos produtos químicos. Além disso não havia nenhuma proteção no veículo especial para o transporte do produto perigoso, nem rótulos de riscos, tudo em desacordo com as normas ambientais. O transporte desse tipo de material deve ser realizado em veículo apropriado atendendo as normas ambientais, no sentido de minimizar os riscos de contaminação ambiental e de causar danos à saúde de pessoas e animais.