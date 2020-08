PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu um caminhão M.Benz/Actros, acoplado a um semirreboque, com placas de Campo Grande/MS com 99 Kg de maconha, na madrugada de hoje (13) no km 60 da BR-060. Após checagem, os policiais descobriram que o caminhoneiro (37) possuía um mandado de prisão pendente, pelo crime de homicídio e foi preso. Em vistoria a cabine do caminhão, foram encontrados o entorpecente. O preso relatou ter recebido a quantia de R$500,00 para levar o ilícito de Campo Grande/MS para Goiânia/GO. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Paraíso da Águas/MS, juntamente com os veículos e a droga.