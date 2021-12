Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), prenderam nesta quinta-feira (16), um homem, de 40 anos, transportando uma carga milionária de cocaína pela BR-163. Ele havia saído de Campo Grande e estava a caminho do distrito de Anhanduí quando foi interceptado pelos militares. Conforme o DOF, a equipe abordou o caminhão baú e percebeu que o motorista estava muito nervoso, tremendo e suando frio. Ele relatou que tinha sido contratado para fazer um frete até o Paraná.

Foi feita verificação e os militares encontraram uma mesa e duas cadeiras no baú. No entanto, na vistoria os agentes perceberam o compartimento oculto, onde estavam os 41 tabletes de pasta base de cocaína, droga avaliada em mais de R$ 1 milhão. O motorista ainda tentou fugir correndo para um matagal, mas foi contido e levado para a delegacia. Ele responderá por tráfico de drogas.