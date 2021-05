Foragido da Justiça que seguia para Minas Gerais em carreta carregada com arroz foi preso pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) com mais de 800 Kg de maconha nesta madrugada de quinta-feira (13) durante a Operação Hórus. A ação ocorreu durante um patrulhamento ostensivo na Vila Moreninha III, em Campo grande.

Em uma ação conjunta com policiais da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o caminhoneiro um cidadão paraguaio de 32 anos de idade, foi abordado. Ele disse que saiu com a carga de arroz do Paraguai com destino ao Estado de minas Gerais. Durante a vistoria na carga, os policiais localizaram o entorpecente em um fundo falso. As 31 toneladas de arroz foram descarregadas em uma cerealista na cidade de Itaporã. Ao checarem os dados pessoais do motorista localizou-se um registro de Mandado de prisão a cumprir.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.