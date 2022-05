Caminhoneiro é mantido refém por 3 horas por uma quadrilha do falso frete em Eldorado. Ele havia feito um frete de Horizontina, no Rio Grande do Sul à Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Na volta, ele estava procurando um frete e foi contratado para levar dois tratores de Itaquiraí para Londrina pelo valor de R$ 5 mil. Os criminosos se passaram por fazendeiro e no local combinado renderam o motorista. Um dos autores entrou no caminhão levando o veículo. A vítima ficou sendo “cuidada” por um dos bandidos e quando o criminoso foi embora, a vítima fugiu para a estrada pedindo ajuda. O caso está sendo investigado.