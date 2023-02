Caminhão carregado de pedra brita bate em poste e caminhoneiro fica preso entre fios energizados na na Avenida Euler de Azevedo, com a Rua do Seminário hoje (3) em Campo Grande. Devido ao risco de descargas elétricas, o motorista foi orientado a permanecer no veículo. Segundo testemunhas ele trafegava sentido bairro centro quando ao passar pelo rua colidiu contra o poste à direita. E segundo populares ele não estava em alta velocidade. A hipótese é de que tenha sofrido uma pane no freio. O motorista estava consciente e aguardou pelo auxílio da Energisa. O Corpo de Bombeiros e a concessionária de energia foram acionados para resolver a situação. As causas do acidente estão sendo apuradas.