Um caminhoneiro acabou morrendo na noite desta segunda-feira (13), depois de tombar um caminhão carregado com óleo vegetal às margens da BR-163. O acidente ocorreu entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso. Ainda não se sabe o que teria feito a vítima perder o controle da direção.

De acordo com informações divulgadas, o motorista seguia para Campo Grande, quando saiu da pista e tombou ao lado do acostamento da rodovia. O corpo da vítima foi arremessado e ficou preso atrás da cabine. A suspeita inicial da perícia é de que o motorista não estava usando o cinto de segurança. A vítima teve múltiplas fraturas pelo corpo, dentre elas no tórax e pescoço. Equipes da perícia de Coxim estiveram no local do acidente, Além dos policiais civis de São Gabriel do Oeste, da PRF e socorristas da concessionária CCR-MSVia, que administra a rodovia BR-163.