Na manhã desta segunda-feira (29), Anderson Pereira Gomes, de 33 anos, morreu nesta manhã de segunda-feira (29) após se envolver num acidente de trânsito na Serra de Maracaju BR-060 na região de Nioaque. Após sair da pista; caminhão teria capotado. Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 9h30. O motorista teria perdido o controle da direção e teria capotado nas margens da estrada. Segundo a polícia, Anderson chegou a ficar preso nas ferragens e morreu no local. O caso é tratado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.