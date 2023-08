Caminhoneiro na contramão invade Quartel do Exército na Duque de Caxias

Caminhoneiro na contramão colidiu contra alguns carros na via e depois na traseiro de um caminhão carregado de piso e atingiu o portão do Exército; na Avenida Duque de Caxias, na Vila Alba, em Campo Grande. A PM e os Militares do Exército prendeu o motorista que estava muito agitado. Devido ao acidente, duas faixas da via, no sentido Centro, ficaram interditadas.