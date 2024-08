Caminhoneiro sobrevive a grave acidente na MS-270

Caminhoneiro morre carbonizado após carreta bater de frente com outra na MS-270 entre o distrito de Dourados. Uma carreta Mercedes-Benz, trafegando no sentido Copo Sujo a Itahum, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com a carreta Iveco Stralis de nove eixos.

O Caminhoneiro Adriano Garcia (32) conseguiu saltar da cabine antes da explosão. Mas o outro motorista morreu carbonizado e preso as ferragens da cabine. O impacto foi tão forte que destruiu os caminhões. O sobrevivente foi socorrido e encaminhado ao Hospital, mas não corre risco de vida. A Polícia investiga as causas do acidente.