Conforme informações da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aparecida do Taboado a carga com 49 m³ de madeira, tinha documentação falsa, e com informações não condizentes com a realidade. A Guia Florestal (GF), que é o documento ambiental obrigatório, apresentada pelo motorista, além de vencida, estava com informações falsas, tendo em vista que as placas do veículo e a rota não eram condizentes com o que constavam no documento. A PMA realizou ainda a cubagem da madeira e verificou que a quantidade exata não estava conforme o documento.

O caminhão Tractor Volvo, com carreta bitrem, com placas de Mandaguaçu (PR) foi apreendida e o motorista foi conduzido a Delegacia de Policia de Aparecida do Tboado

O motorista, de 47 anos, residente em Mandaguaçu, foi autuado administrativamente terá de pagar multa de R$ 14.610,00. O infrator também responderá crime ambiental. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.