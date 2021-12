Um grave acidente deixou um homem morto, na manhã desta segunda-feira (13), na BR-163, em Campo Grande, após o motorista colidir frontalmente a caminhonete que conduzia com um caminhão. De acordo com informações apuradas no local, não foi revelada a identidade da vítima, que morreu na hora.

A caminhonete S/10 teve a frente destruída. O motorista do caminhão envolvido no acidente não se feriu. A batida fechou completamente as duas pistas por cerca de duas horas, e gerou um congestionamento de quilômetros ao longo da rodovia. A colisão ocorreu próximo a um condomínio de luxo na entrada da Capital.