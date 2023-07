Caminhonete branca é encontrada em meio a área alagado na BR-262 na região do Maria Coelho em Corumbá. Os bombeiros ficaram uma varredura no local e não encontram vítimas. A placa do carro estava a cinco metros do local do acidente, e havia marcas de pneus na via. Trabalhadores de uma fazenda próxima informaram que o veículo pode ser de prestadora de serviços para mineradora. A PRF esteve no local.